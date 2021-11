Telma Monteiro conquista medalha de ouro no Grand Slam de Abu Dhabi

A judoca portuguesa Telma Monteiro conquistou esta sexta-feira a medalha de ouro no Grand Slam de Abu Dhabi, ao vencer na final de -57 kg a francesa Priscila Gneto, por 'waza-ari', a 55 segundos do final do combate.

A medalha de ouro de Telma Monteiro junta-se ao bronze alcançado um pouco antes por Catarina Costa, mas na categoria de -48 kg.

Telma Monteiro, que efetuava a sua primeira grande prova após os Jogos Olímpicos de Tóquio2020, competição em que foi eliminada na segunda ronda, tinha afirmado que queria terminar o ano com uma medalha, e em Abu Dhabi chegou ao ouro após três combates.



Já na categoria -48 kg, Catarina Costa conquistou a medalha de bronze.



A judoca portuguesa entrou como cabeça-de-seria, estreando-se na segunda ronda da prova, onde cedeu perante a russa Irina Dolgova (17ª do ranking) por ‘wazari’. Na repescagem, enfrentou a belga Ellen Salens (53ª). Após um confronto equilibrado, onde ambas pontuaram ‘wazari’, a judoca lusa conseguiu o ‘ippon’ a 3 segundos do fim do tempo regulamentar.



O seu último e derradeiro combate, contra a russa Sabina Giliazova (bronze nos Europeus de Lisboa em abril), revelou-se equilibrado, com a decisão a ser adiada para o período de ‘ponto de ouro’. Após cerca de 7 minutos no tapete, Catarina Costa foi a atleta a conseguir pontuar (‘wazari’), conquistando a medalha de bronze.