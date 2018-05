Continuar a ler

Fora do top 20 estão Joana Ramos (23ª a 52 kg), Yahima Ramirez (25ª a 78 kg), João Crisóstomo (29º a 66 kg) e Joana Diogo (29ª a 48 kg).



Jorge Fernandes, 7º na China, foi quem registou subida mais acentuada (sete lugares), sendo agora 47º a 73 kg no ranking mundial, numa categoria onde Nuno Saraiva é 72º. Já Gonçalo Mansinho é 43º a 60 kg.



A melhor judoca portuguesa de sempre, a multimedalhada Telma Monteiro (57 kg), manteve-se no top 10 do ranking mundial, apesar de ter estado ausente do Grande Prémio da China, em Hohhot, que decorreu no fim de semana, primeira prova de qualificação para os Jogos Olímpicos de Tóquio’2020.Jorge Fonseca continua a ser o melhor português na lista (7º a 100 kg), sendo secundado por Anri Egutidze (13º a 81 kg), Sergiu Oleinic (18º a 66 kg) e Catarina Costa (20ª a 48 kg).

Autores: A.R.