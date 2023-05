Telma Monteiro diz que tudo é possível no Mundial

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A judoca Telma Monteiro, multimedalhada em Jogos Olímpicos, Mundiais e Europeus, está confiante para o desafio que terá no Mundial de Doha (Qatar), que começa domingo. "Quando vestir o fato e pisar o tapete, tudo é possível, porque o impossível eu já fiz. Têm sido meses muito difíceis e isso só torna ainda mais especial e com motivação extra para competir no Mundial. Obrigada a todos os que têm trabalhado comigo. Cabeça fria, coração quente", considerou Telma Monteiro nas redes sociais.

Entretanto, oito elementos da delegação da Rússia, que participará sob bandeira neutra no Mundial de Doha (Qatar), foram excluídos pela FIJ, "depois de realizadas investigações sobre antecedentes dos agentes", referiu o organismo, sem especificar as razões, nem se as pessoas banidas são atletas, técnicos, árbitros ou dirigentes.