Telma Monteiro e Jorge Fonseca isentos e à espera de adversários

Jorge Fonseca e Telma Monteiro entram nos Mundiais de judo de Budapeste à espera de adversários provenientes de combates prévios, com a quatro vezes vice-campeã mundial a poder reencontrar a austríaca Sabrina Filzmoser.

No sorteio que este sábado decorreu em Budapeste, na véspera do início dos Mundiais da modalidade, as categorias femininas, em que Portugal conta com o maior contingente, de oito judocas, foram as primeiras a conhecer a sorte.

Telma Monteiro (10.ª do ranking), que compete na terça-feira nos -57 kg, ficou isenta da primeira ronda, e na segunda defrontará a vencedora do combate entre a búlgara Ivelina Ilieva (22.ª) e a austríaca Sabrina Filzmoser (31.ª).

A judoca do Benfica conhece bem as duas possíveis adversárias: com Ilieva combateu três vezes e venceu sempre, duas das quais no Grand Slam de Paris, e com Filzmoser já teve 10 combates, com seis vitórias e quatro derrotas.

Diante da austríaca, Telma Monteiro tem um registo equilibrado, mas triunfou nos três últimos confrontos, o último dos quais renhido, mas que lhe deu em abril a primeira vitória na caminhada para mais um título europeu, em Lisboa.

Já Jorge Fonseca (7.º), que em 2019 entrou para a história em Tóquio, ao sagrar-se o primeiro campeão mundial português, inicia a defesa desse título na próxima sexta-feira, com o sorteio a deixar também duas possibilidades para o peso pesado.

Isento na ronda inaugural, o judoca do Sporting irá encontrar o vencedor do combate anterior entre o dinamarquês Matthias Madsen (48.º) e o uzbeque Muzaffarbek Turoboyev (45.º), dois adversários com quem Fonseca nunca lutou.

Madsen é um judoca ainda jovem, com 22 anos, que em 2020 foi campeão europeu de sub-23, enquanto Muzaffarbek Turoboyev, também de 21 anos, tem como melhor resultado a medalha de bronze nos campeonatos asiáticos.

Também no sorteio destaque para Bárbara Timo, que se sagrou vice-campeã mundial nos -70 kg, meses depois de, a par de Rochele Nunes (+78 kg) e Rodrigo Lopes (-66 kg), se naturalizar portuguesa e competir pela seleção nacional.

Bárbara Timo (13.º) entra na competição em Budapeste na próxima quinta-feira diante da cazaque Moldir Narynova (81.ª), dois dias antes de Rochele Nunes (+78 kg), também cabeça de série e com possibilidade de chegar às medalhas, e que, no sábado, dia 12, no encerramento da competição individual, irá defrontar a vencedora do combate entre a japonesa Wakaba Tomita (46.ª) e a lituana Sandra Jablonskyte (30.ª).

Se a Rochele Nunes cabe fechar a participação portuguesa, Rodrigo Lopes (-60 kg), Catarina Costa e Maria Siderot (-48 kg) são os judocas que abrem a competição já este domingo, o dia em que o Mundial arranca com as categorias mais leves.

Catarina Costa (8.º), quinta classificada nos Mundiais de 2018, estreia-se com a sul-africana Geronay Whitebooi (39.ª), um dia antes da veterana Joana Ramos (23.ª), de 39 anos, e que esta segunda-feira deverá disputar o seu último Mundial.

A judoca, 23.ª do ranking mundial e em lugar elegível na qualificação olímpica, inicia a prova em Budapeste frente à vencedora do combate entre Sabiana Anestor (112.ª), do Haiti, e Khorloodoi Bishrelt (27.ª), da Mongólia.

Nestes Mundiais, Portugal contará com 13 atletas, oito em femininos e cinco em masculinos, com a competição individual a decorrer entre este domingo e o próximo sábado, sendo esta a última prova a pontuar para os Jogos Olímpicos de Tóquio'2020.

Primeiros adversários dos portugueses nos Europeus:

- Domingo, 6 jun:

-48 kg: Catarina Costa (8.ª), isenta na primeira ronda, na seguinte com a sul-africana Geronay Whitebooi (39.ª).

-48 kg: Maria Siderot (28.ª) com a marroquina Aziza Chakir (35.ª).

-60 kg: Rodrigo Lopes (42.º) com Hon Man Leung (259.º), de Hong Kong.

- Segunda-feira, 7 jun:

-52 kg: Joana Ramos (23.ª), isenta na primeira ronda, na seguinte com a vencedora do combate entre Sabiana Anestor (112.ª), do Haiti, e Khorloodoi Bishrelt (27.ª), da Mongólia.

-52 kg: Joana Diogo (89.ª) com a mexicana Luz Olvera (34.º).

-66 kg: João Crisóstomo (52.º) com o francês Kilian Le Blouch (28.º).

- Terça-feira, 8 jun:

-57 kg: Telma Monteiro (10.ª), isenta na primeira ronda, na seguinte com a vencedora do combate entre a búlgara Ivelina Ilieva (22.ª) e a austríaca Sabrina Filzmoser (31.ª).

-57 kg: Wilsa Gomes (55.ª) com a russa Anastasiia Konkina (29.ª).

-73 kg: João Fernando (90.º) com o emiradense Victor Scvortov (19.º).

- Quarta-feira, 9 jun:

-81 kg: Anri Egutidze (21.ª) com o montenegrino Nebojsa Gardasevic (110.º).

- Quinta-feira, 10 jun:

-70 kg: Bárbara Timo (13.ª), isenta na primeira ronda, na seguinte com a cazaque Moldir Narynova (81.ª).

- Sexta-feira, 11 jun:

-100 kg: Jorge Fonseca (7.º), isento na primeira ronda, na seguinte com o vencedor do combate entre o dinamarquês Matthias Madsen (48.º) e o uzbeque Muzaffarbek Turoboyev (45.º).

- Sábado, 12 jun:

+78 kg: Rochele Nunes (11.ª), isenta na primeira ronda, na seguinte com a vencedora do combate entre a japonesa Wakaba Tomita (46.ª) e a lituana Sandra Jablonskyte (30.ª).