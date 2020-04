Telma Monteiro e o adiamento dos Jogos: «É mais um ano que tenho para melhorar»

Telma Monteiro assinou esta terça-feira o editorial da 'News Benfica', onde deixou uma mensagem de tranquilidade para os portugueses que neste momento lidam com a pandemia do novo coronavírus. Desportivamente, a judoca olímpica destacou que o adiamento dos Jogos para 2021 foi a decisão mais acertada.





"Primeiro que tudo, quero realçar o orgulho que sinto em Portugal. Era impossível prever e estarmos preparados para uma situação destas, mas o que vejo é um país que, sob uma liderança competente – assim como no meu clube, desde muito cedo, com as melhores decisões! –, conseguiu reagir a tempo de se evitar uma situação ainda mais dramática. Os portugueses, de um modo geral, estão a cumprir as medidas adotadas pelas autoridades nacionais. Tenho... Temos, por isto, de estar todos bastante orgulhosos", sublinhou Telma Monteiro no editorial."Procuro ter uma rotina diária de treinos e tarefas que mantenham-me ocupada e que ajudem-me a passar o tempo de maneira saudável. No início, a incerteza de quanto tempo tudo isto iria durar, causava-me obviamente inquietação. Agora, aceitei que isto é uma situação temporária, que vai passar, ainda que se vá prolongar um pouco mais nas nossas vidas", prosseguiu a judoca do Benfica."No panorama desportivo, tudo está suspenso. Os Jogos Olímpicos foram adiados por um ano, o que acabou por ser a decisão mais sensata. Para qualquer atleta, um ano é muito tempo, foi este o meu primeiro pensamento. No entanto, rapidamente reestruturei a minha mente, e agora penso que é mais um ano que tenho pela frente para melhorar. E este período pode ser isso, também, para nós todos", comentou Telma Monteiro.