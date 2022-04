Telma Monteiro eliminada no Europeu (-57 kg)

A melhor judoca portuguesa de sempre, Telma Monteiro, foi eliminada ao primeiro combate no Europeu de Sófia, falhando pela primeira vez as medalhas na competição, onde cumpriu a sua 16.ª participação, depois de seis ouros, duas pratas e sete bronzes.A olímpica do Benfica, 4ª do ranking mundial e bronze nos Jogos do Rio'2016 (-57 kg), não resistiu à alemã Pauline Starke (35.ª), ao ser projetada (ippon), ao cabo de 1,26 minutos.A germânica nunca tinha lutado com Telma, mas curiosamente ambas foram medalhadas com o bronze no Europeu de Minsk'2019, coincidente com os Jogos Europeus.