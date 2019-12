Telma Monteiro em grande

Telma Monteiro parece estar a preparar uma despedida da carreira competitiva em grande. A medalha de bronze conquistada no Masters de Qingdao (China), que teoricamente é a prova mais forte do calendário internacional e que oferece quase tantos pontos como um Mundial, veio reforçar a sua posição no ranking de qualificação olímpica, sendo agora a 10ª (subiu cinco lugares no ranking mundial) na categoria de 57 kg, pelo que está praticamente apurada para os Jogos Olímpicos de Tóquio’2020, onde defenderá o 3º lugar alcançado no Rio de Janeiro em 2016.

A atleta do Benfica, melhor judoca portuguesa de sempre, teve um ano bastante regular, continuando a aparecer nas grandes provas, marcando forte nos Jogos Europeus de Minsk e no Masters (3ª), Grand Slam de Ekaterinburg e de Brasília (5ª).

Das nove provas que restam até ao fecho da qualificação para Tóquio’2020, que será feita no Masters de Doha (28 a 30 de maio), Telma terá como objetivo entrar no top 4 ou top 8 da lista de apuramento – qualifica os 18 primeiros por categoria de peso –, pois isso permitir-lhe-á apresentar-se nos Jogos Olímpicos como cabeça de série e com maiores hipóteses de voltar a conquistar uma medalha.

É que as estatísticas confirmam que 90% das medalhas conquistadas no judo em Jogos Olímpicos são obtidas pelos principais cabeças de série. Já só falta subir mais um pouco.