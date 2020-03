Telma Monteiro: «Estes Jogos Olímpicos seriam sempre os últimos da minha carreira»

Telma Monteiro ficou contente com o adiamento dos Jogos Olímpicos. A judoca portuguesa que conquista a medalha de bronze no Rio de Janeiro, em 2016, validou a decisão do Comité Olímpico Internacional.





"Para mim, foi a melhor opção. Era algo que já era esperado e, sinceramente, também desejado pelos atletas. Não só porque a preparação não estava a ser a ideal, mas em termos de apuramento olímpico não estaria a ser justo para os atletas que ainda precisam de se qualificar. Mas acima de tudo porque agora é um momento em que temos de pensar em combater o vírus e fazer a nossa parte da melhor forma para que esta situação acabe. Era impossível estarmos focados nos Jogos Olímpicos com esta situação a decorrer. Foi a melhor opção", reiterou em declarações ao site dos encarnados esta quinta-feira. A atleta, de 34 anos, explicou que com adiamento ou não, os Jogos Olímpicos de Tóquio seriam sempre a sua última participação na prova."Independentemente de ter havido uma alteração, tendo em conta o meu percurso e os meus objetivos, estes Jogos seriam sempre os últimos da minha carreira. Mas ainda há muitos desafios para cumprir sem ser os Jogos Olímpicos. Estou tranquila e continuo motivada", vincou a benfiquista Telma Monteiro, que participou pela primeira vez no maior evento desportivo mundial em 2004.