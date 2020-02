Telma Monteiro "frustrada" com desqualificação: «Não encontrei quem concorde com a decisão»

Telma Monteiro foi este sábado desclassificada nas meias-finais do Grand Slam de Paris nos -57 kg, ficando, depois, impedida de combater pela medalha de bronze, acabando no quinto lugar. Frente a Sumiya Dorjsuren, da Mongólia, a lusa perdeu ao fim de 58 segundos, sendo desqualificada devido a um gesto involuntário que poderia magoar a oponente, uma penalização que a judoca olímpica não entende.





"Devia estar feliz pela prova que fiz neste grande palco do judo mundial. Mas tenho a sensação de insatisfação e frustração.Levei um hansoku make, na meia-final por uma ação técnica considerada castigo, e acabei por ser desclassificada e impedida de lutar sequer pelo Bronze. Sou a última pessoa que procura desculpas para os meu resultados, o que tento, sempre, é perceber o que posso melhorar. Desta vez tenho de dizer que não concordo com esta decisão e que ainda não encontrei quem concorde. De qualquer forma prefiro focar-me no que posso controlar, no que correu bem e pensar em algo maior. Não é uma coincidência. Sei o meu lugar. Obrigada a todos pelo apoio", escreveu no Facebook.Recorde-se que Telma Monteiro já conquistou cinco medalhas no Grand Slam de Paris, duas delas de bronze, mas já não vai ao pódio desde 2015.