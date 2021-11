Telma Monteiro mantém-se no Benfica: «Antes dos Jogos a decisão de não continuar como atleta estava quase tomada»

Telma Monteiro anunciou esta terça-feira que vai continuar a competir ao mais alto nível no Benfica, durante este ciclo olímpico, ou seja, até Paris'2024. À BTV, a judoca admitiu mesmo que chegou a ponderar encerrar o seu trajeto logo após os Jogos Olímpicos do passado verão."Estou muito feliz, foi uma decisão muto pensada. Antes dos Jogos [de Tóquio] achei que a decisão de não continuar como atleta de alto rendimento estava praticamente tomada, mas durante as férias não tirei da cabeça como haveria de ganhar às minhas adversárias. Por isso percebi que ainda tenho muita vontade de competir e muita capacidade e espírito de sacrifício. Com 36 anos não vai sendo cada vez mais fácil, mas tenho espírito de sacrifício. Decidi que fazia sentido continuar, se virmos bem já fiz um ano deste ciclo olímpico. Se eu for aos Jogos serei a única judoca no Mundo com seis participações. Isso para mim é um desafio difícil e motiva-me", disse Telma Monteiro ao canal do clube encarnado.