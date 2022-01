A campeã europeia e medalha de bronze nos Jogos Olímpicos do Rio'2016, Telma Monteiro (-57 kg), qualificou-se esta sexta-feira para as meias-finais do Grand Prix de Portugal, a decorrer até domingo no Pavilhão Municipal de Almada, Feijó.Com o estatuto de cabeça-de-série e 6.ª do ranking internacional, a olímpica do Benfica folgou na 1.ª ronda e na 2.ª bateu a sul-coreana Jaeryeong Kim, por ippon.No bloco final, Telma Monteiro defrontará nas meias-finais ( a partir das 17h00 desta sexta-feira) a holandesa Pleuni Cornelisse (51.ª do ranking).