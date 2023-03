Telma Monteiro no bom caminho

O Grand Slam de Antalya (Turquia) começa hoje, com a olímpica do Benfica, Telma Monteiro (12ª do ranking mundial e 5.ª cabeça de série a 57 kg), a ficar ontem com um sorteio acessível, ao saltar a 1.ª ronda para lutar depois com a britânica Nekoda Smythe-Davis (38.ª). A medalhada com bronze nos Jogos do Rio'2016 tem como principal rival no Grupo B a sérvia Marica Perisic (10.ª) e se chegar às meias-finais poderá encontrar no caminho a canadiana Christa Deguchi (2.ª), principal favorita na categoria.

Outros lusos e respetivos adversários no 1.º combate do dia de hoje: Rodrigo Lopes (28.º a 60 kg)-Nazir Talibov (108.º/AZE) ou David Pulkrabek (29.º/CHE), Raquel Brito (70.ª a 48 kg)-Maria Laborde (20.ª/EUA) e Maria Siderot (47ª a 52 kg)-Fabienne Kocher (15.ª/SUI).