Telma Monteiro: «Nós atletas somos os que sentimos o que se passa no escritório»

Convidada para o segundo dia da ‘SIGA Sport Integrity Week’, a judoca portuguesa Telma Monteiro escolheu falar sobre a importância da liberdade de expressão para os atletas, uma classe "muitas vezes subvalorizada", mas que também têm uma opinião sobre o que se passa no seio das organizações em que estão inseridos."Como costumo dizer 'nós atletas somos os que sentimos o que se passa no escritório'. Se o sistema não funciona, vai ter reflexos na nossa performance, na nossa saúde mental. Todos na estrutura fazem parte de uma equipa, não só atletas e treinadores, as pessoas com poder decisor fazem parte da equipa."Sem entrar em situações concretas, a judoca relembrou que "os atletas também têm uma voz" e garantiu que se sente ouvida: "A minha regra é continuar a falar, a expressar a minha opinião. Não é difícil para um atleta ter uma opinião. Lidamos com pressão todos os dias, todas as decisões podem ter impacto no resultado final. Temos de estar envolvidos."Lesão vai custar MundialSubmetida a uma operação no final de agosto, a judoca confirmou que não vai recuperar a tempo do Mundial e Judo, que se vai disputar entre 6 e 13 de outubro em Tashkent, no Uzbequistão: "Estou na terceira semana de recuperação, mas espero voltar no fim de outubro, mas não vou estar a tempo de ir ao mundial."Ainda assim, Telma Monteiro promete voltar na máxima força e já pensa na qualificação para os Jogos Olímpicos de Paris, em 2024, lembrando que, até lá, ainda Grand Slams, Campeonato da Europa e outro Mundial.