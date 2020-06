Telma Monteiro quer repetir pódio olímpico

No rescaldo que terminou no domingo do estágio da Seleção Nacional feminina, em Idanha-a-Nova, a atleta do Benfica, Telma Monteiro – melhor judoca portuguesa de sempre e medalha de bronze nos Jogos Olímpicos do Rio’2016 –, revelou que está apostada em voltar a subir ao pódio em Tóquio’2021, adiado um ano devido à pandemia: “Vai ser um ano verdadeiramente exigente, mas que vai passar rápido. Estou a aproveitar o máximo que posso para ser ainda melhor. Vou espremer este ano e quando chegar aos Jogos Olímpicos vou saber que não havia mais nada que eu pudesse fazer. Quero chegar lá em condições de tentar ganhar outra medalha, sem pensar na idade. Quero dar o melhor de mim como se não houvesse amanhã. É assim que quero viver a minha vida pessoal e profissional. Quero dar tudo todos os dias para estar no meu melhor”, considerou Telma Monteiro, de 34 anos, que esteve em direto no Instagram do Benfica.