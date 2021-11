Telma Monteiro regressa à competição em Abu Dhabi

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A melhor judoca portuguesa de sempre, a olímpica Telma Monteiro, está de regresso à competição no Grand Slam de Abu Dhabi (Emirados Árabess Unidos), entre os dias 26 e 28.





Trata-se da primeira prova da medalhada com o bronze no Rio’2016 (57 kg), de 35 anos, após os Jogos Olímpicos de Tóquio’2020, onde foi 9ª. A atleta do Benfica inicia, assim, o novo ciclo para Paris’2024, em prova a contar para o ranking mundial.

A olímpica da Académica, Catarina Costa, 5ª em Tóquio (48 kg), e Joana Diogo (JC Coimbra/52 kg), completam a representação portuguesa.

Ja Patrícia Sampaio, campea europeia sub 23 (78 kg), decidiu não ir a Abu Dhabi para recuperar fisicamente.