Telma Monteiro sem certezas sobre a sua presença no Europeu de judo em Lisboa

A judoca portuguesa Telma Monteiro disse esta segunda-feira não saber se irá competir nos Campeonatos da Europa de judo de 2021, que se realizarão em Lisboa, mas afirmou poder ser uma boa oportunidade de se despedir da alta competição.Na cerimónia da assinatura do contrato que oficializa a realização dos segundos campeonatos europeus se na capital portuguesa, após 2008, Telma Monteiro, que falhou esse torneio por lesão, considerou ser muito cedo para tomar uma decisão definitiva sobre a sua presença."Ainda é cedo para decidir se vou competir. Seria uma grande oportunidade, provavelmente seria a última competição ao mais alto nível que faria. Se sentir que tenho motivação e que estou em condições físicas para representar o meu país, vou fazê-lo", explicou.A judoca, que conquistou o bronze olímpico nos Jogos do Rio de Janeiro, em 2016, na categoria -57kg, revelou ser uma grande motivação poder competir perante o público português e apontou, em caso de participação, ao pódio."Não é todos os dias que podemos competir a este nível em casa, é uma grande motivação. Temos um apoio extra de estar a lutar em casa e temos de ver isso como uma pressão positiva. O objetivo, se eu competir, vai ser sempre estar no pódio", afirmou.O presidente da Federação Portuguesa de Judo (FPJ), Jorge Fernandes, espera contar com a judoca olímpica na competição, que poderá servir de despedida para a atleta que apelidou de "Ronaldo do judo"."Quando nos candidatámos, uma das coisas que pensámos foi na despedida de alguns atletas, como a Telma Monteiro. É das atletas com melhor currículo e julgo que dificilmente alguém conseguirá atingir esse currículo", disse.O presidente da União Europeia de Judo, Sergey Soloveychik, elogiou a atleta portuguesa e expressou mesmo o desejo de a ver conquistar a medalha de ouro em 2021."Temos grandes campeões e a Telma é um deles. As pessoas esperam sempre dela grandes vitórias, é muito educada e gentil, uma cara do judo. É muito importante para nós e gostava que conquistasse a medalha de ouro", considerou.Os Campeonatos da Europa de judo de 2021 vão realizar-se na Altice Arena, em Lisboa, entre 30 de abril e 02 de maio de 2021, num ano em que Lisboa será capital europeia do desporto.