Telma Monteiro: «Um sonho adiado desde Lisboa’2008»

A judoca Telma Monteiro tinha falhado o Europeu de Lisboa’2008 devido a lesão, mas agora é de vez: "É o realizar de um sonho que estava adiado. Tenho esta oportunidade e quero fazer aquilo que sei melhor e torná-lo um dia ainda mais especial", disse a 10ª do ranking mundial (-57 kg). A olímpica foi a sorteio ontem, sendo a grande atração de Portugal na 1ª jornada de hoje. Folga na 1ª eliminatória para depois defrontar a vencedora do combate entre a alemã Starke (54ª) e a austríaca Filzmoser (31ª). No caminho para as meias-finais, terá como adversária mais complicada a kosovar Nora Gjakova (4ª).

Já Catarina Costa (8ª a -48 kg) também folga na 1ª ronda para enfrentar a vencedora do embate entre a russa Giliasova (18ª) e a belga Salens (56ª). No quadro poderá cruzar-se com a kosovar Krasniqi (1ª), mas evita a ucraniana Daria Bilodid (2ª e ex-judoca do Sporting), bicampeã mundial . Joana Ramos (21ª a -52 kg) luta com a georgiana Levytska Shukvani (30ª). Outros combates: M. Siderot (-48 kg)-M. Stangar (ESL), J. Diogo (-52 kg)-M. Janashvili (GEO), W. Gomes (-57 kg)-V. Marojosova (SVQ), R. Lopes (-60 kg)-S. Yldiz (TUR), J. Crisóstomo (-60 kg)-Wawrzyczek (POL) e A. Diogo (-48 kg)-Minkou (BIE).