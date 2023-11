Telma Monteiro vai ser operada, anunciou esta tarde o Benfica, cenário que o nosso jornal já tinha equacionado. "O Sport Lisboa e Benfica informa que a judoca Telma Monteiro sofreu uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, no decorrer do último Europeu, em Montpellier.A atleta será sujeita a intervenção cirúrgica na próxima semana, seguindo depois um plano de recuperação que visará manter intacto o objetivo de marcar presença nos sextos Jogos Olímpicos da carreira"O comunicado do clube da Luz termina com referência aos Jogos Olímpicos do próximo ano, onde Telma Monteiro procurará marcar presença pela sexta vez no mega evento. "Quem conhece a motivação e a resiliência de Telma Monteiro acredita que estará em Paris 2024".Recorde-se que a olímpica, de 37 anos, lesionou-se logo no primeiro combate do Campeonato da Europa, na semana passada.