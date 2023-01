Telma Monteiro volta em Paris

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Telma Monteiro, melhor judoca portuguesa de sempre, está de regresso à competição, ao ser convocada para o Grand Slam de Paris, que decorre sábado e domingo. A olímpica do Benfica teve um problema num joelho, tendo falhado várias provas internacionais, entre as quais o Mundial de Tashkent, Masters de Jerusalém e Grand Prix de Portugal, mas agora já se encontra recuperada para atacar mais uma prova de qualificação para os Jogos de Paris’2024 em -57 kg.

Para além de Telma Monteiro, a Seleção Nacional vai ter na capital francesa mais seis atletas em competição, designadamente Rodrigo Lopes (-60 kg), João Fernando e Anri Egutidze (-81 kg), Maria Siderot (-52 kg), Bárbara Timo (-63 kg) e Patrícia Sampaio (-78 kg). Rochele Nunes (+78 kg) estava inicialmente convocada mas abdicou de lutar.

Miguel Vieira de prata

O paralímpico Miguel Vieira, vice-campeão europeu (-60 kg, J1), conquistou ontem, em Almada, a prata no primeiro dia do IBSA Grand Prix Portugal, prova do circuito mundial para judocas cegos e de baixa visão. Já Nuno Rocha e Rúben Gonçalves (-73 kg, J2) foram eliminados. A prova concede pontos para o ranking mundial de qualificação paralímpica de Paris’2024.