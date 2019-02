Telma precisa de tempo para voltar às medalhas

Telma Monteiro (16ª do ranking mundial a 57 kg) não foi ontem além da 2ª ronda no Grand Slam de Paris, mas não dececionou, pois venceu a búlgara Ivelina Ilieva (27ª), por wazari, perdendo no Golden Score (3º castigo aos 7’) com Jessica Klimkait (5ª). A canadiana viria a perder na final frente à compatriota Christa Deguchi, orientadas pelo treinador Michel Almeida."O combate com Kimkait foi como uma final antecipada. Senti-me bem, confiante, mas a adversária não é uma judoca qualquer. Senti que podia ter ganho. Como nem sempre se pode ganhar, o mais importante é manter os níveis de confiança e continuar a trabalhar, porque tenho mais um Grand Slam daqui a duas semanas na Alemanha. Estou no topo mundial. Só preciso de traduzir isso em resultados e vou conseguir", considerou a dupla campeã em Paris, em 2012 e 2015.Mariana Esteves (52 kg), Catarina Costa e Joana Diogo (48 kg) tombaram à primeira.Jorge Fonseca (5º do ranking e 3º em 2017) é hoje um dos candidatos (100 kg). Combatem ainda Anri Egutidze (81 kg), Bárbara Timo (70 kg), Yahima Ramirez e Patrícia Sampaio (78 kg) e Rochele Nunes (+78 kg).* a.r./mm.