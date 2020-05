Treinador russo suspenso quatro anos por dopar judocas

O treinador russo de judo Suleim Mutaliev foi esta quarta-feira suspenso por quatro anos pela Agência Antidopagem da Rússia (RUSADA), após ter ficado provado que o técnico administrava aos atletas um estimulante proibido.

"Durante as competições, o técnico dava aos desportistas uma bebida que continha uma substância proibida", explicou a subdiretora da RUSADA Margarita Pajnóstskaya, citada pela agência noticiosa russa TASS.

A substância em causa, a metilhexanamina, foi consumida pelos judocas, em particular no campeonato do Cáucaso Norte de 2019, sem o conhecimento dos atletas, que foram, ainda assim, suspensos por dois anos.