Wilsa Gomes eliminada pela francesa Sarah Leonie Cysique no Europeu de Lisboa

A judoca Wilsa Gomes foi esta sexta-feira eliminada no segundo combate nos -57 kg dos Europeus de Lisboa, ao perder com a francesa Sarah Leonie Cysique, por 'ippon', consentido a 2.14 minutos do final.

Wilsa Gomes, 53.ª do mundo, começou a competição na Altice Arena com um triunfo frente à eslovaca Viktoria Majorosova (137.ª), por acumulação de três castigos da sua adversária, mas frente à conceituada Cysique não teve argumentos.

Sarah Leonie Cysique, sexta do 'ranking' mundial, foi bronze nos Europeus de 2020, em Praga, e é uma das candidatas à medalhas, numa categoria em que compete também a portuguesa Telma Monteiro (10.ª), cinco vezes campeã europeia.

Os Europeus de Lisboa decorrem entre hoje e domingo, na Altice Arena, com Portugal a ter 18 judocas em competição, quatro dos quais já eliminados: Rodrigo Lopes (-60 kg), André Diogo (-66 kg), Wilsa Gomes (-57 kg) e Joana Diogo (-52 kg).