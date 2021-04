Conor McGregor acusado de prometer e não pagar doação de 500 mil dólares

Dustin Poirier e Conor McGregor dão 'show' dentro e fora dos octógonos. Na noite de domingo, o lutador norte-americano recorreu às redes sociais para acusar o irlandês de não ter feito uma doação de 500 mil dólares (cerca de 420 mil euros) que havia prometido à sua fundação, a 'The Good Fight Foundation', antes do combate entre os dois lutadores em janeiro - e que Poirier vencer por KO técnico.

Tudo começou com uma das habituais previsões do Conor McGregor sobre o duelo com o norte-americano. "Vou ganhar o combate com um pontapé no nariz", atirou o irlandês na rede social 'Instagram' e que prontamente mereceu uma resposta de Dustin Poirier, embora no 'Twitter'.

"Essa é uma previsão engraçada! Também previste fazer uma doação à minha fundação e tu e a tua equipa de repente pararam de responder depois da luta em janeiro. Vejo-te em breve, 10 de julho. Pago na totalidade!", começou por escrever o norte-americano.

A resposta de Poirier mereceu a atenção de vários fãs dos dois lutadores, com vários a questionar um agradecimento do norte-americano e da sua mulher a Conor McGregor sobre a tal suposta doação.

"Nós agradecemos-lhe porque a equipa dele contactou-nos na semana da luta para iniciar o processo [de doação] mas de repente deixaram-nos na mão passados dois meses. A minha fundação tentou contactá-lo [Conor McGregor] mas sem resposta. Nós continuamos em frente! O nosso próximo objetivo será anunciado em breve! É algo em grande", explicou o norte-americano, em resposta a uma questão feita por um dos seus seguidores.

Quem não ficou de fora da polémica foi... o próprio Conor McGregor. O irlandês disse de sua justiça e defendeu-se das acusações que estava a ser alvo.

"Uma doação não é uma dívida. Estivemos à espera que nos enviassem os planos, mas nunca chegou nada. Faço isso em todas as minhas doações. Saibam sempre por onde estão a ir ponto por ponto. Caso contrário, ele desaparece [o dinheiro]. Como é o caso com muitas destas fundações, infelizmente", atirou.

Mas Dustin Poirier continuou a insistir numa suposta dívida do irlandês. "100 por cento uma dívida. Tu ofereceste, nós aceitámos e tal como eu disse a tua equipa nunca respondeu aos nossos e-mails que explicavam onde os fundos iam ser colocados. No dia 10 de julho vais voltar a sentir o sabor da derrota", apontou, comentário que provocou uma resposta mais 'azeda' por parte de McGregor.

"A minha equipa faz a devida diligência para garantir que cada doação tem o seu propósito. A minha generosidade é conhecida. Vais pagar com o teu cérebro essa tua tentativa de manchar o meu nome. Boa sorte para quando fores caço. Estás fodido", disse.