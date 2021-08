Khabib Nurmagomedov assina contrato com equipa profissional de futebol russa

Dez meses após ter anunciado o final da sua carreira como lutador, Khabib Nurmagomedov, aventura-se agora no mundo do futebol profissional. O ex-campeão da UFC assinou com o FC Legion Dynamo Makhachkala, equipa do terceiro escalão russo, que garante ter contratado um verdadeiro "guerreiro".





O russo de 32 anos nunca escondeu a paixão pelo futebol, confessando-se inclusivamente um, e apesar de ter terminado a sua carreira como lutador, Khabib tem mantido os treinos e utilizado regularmente as redes sociais para colocar vídeos das suas habilidades com a bola no pé.Nurmagomedov já tinha revelado ter recebido propostas para jogar e em janeiro passado lançou uma pista nas redes sociais sobre o seu desejo de entrar em campo: "A preparar a minha estreia no futebol. Sou um jogador livre e estou pronto para aceitar ofertas". Poucos meses depois, Khabib assina contrato e irá atuar no setor mais ofensivo da equipa.Em comunicado, o clube russo mostrou-se satisfeito com a contratação: "Uma grande batalha espera a nossa legião e para isso precisamos de grandes guerreiros. O Khabib surpreendeu-nos bastante com o seu entendimento do jogo e com o seu desenvolvimento".Durante a carreira de lutador Nurmagomedov venceu todos os 29 combates que fez, acabando a carreira invicto. O russo espera levar a sua mentalidade vencedora para o campo de futebol, onde se esperam tantos sucessos como no octógono.