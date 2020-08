Filipe Albuquerque vence categoria nas 6 Horas de Spa-Francorchamps

O piloto português Filipe Albuquerque, que faz equipa com os britânicos Paul di Resta e Phil Hanson num Oreca da United Autosports, venceu este sábado a categoria LMP2 das 6 Horas de Spa-Francorchamps, sexta prova do Mundial de Resistência.

O piloto de Coimbra foi o quarto classificado da geral, a três voltas dos vencedores da prova, o argentino Jose Maria López, o japonês Kamui Kobayashi e o britânico Mike Conway, num Toyota oficial.

"Não dá para acreditar. É a segunda vitória seguida em Spa. Esta vitória foi mesmo muito boa. Estou muito contente. Fizemos uma corrida perfeita, sem erros, com pole position e vitória. É incrível", disse o piloto português, em declarações à Lusa.

Já o outro português em prova, António Félix da Costa, que faz equipa com o mexicano Roberto González e com o britânico Anthony Davidson, num Oreca da Jota, terminou no sétimo lugar da geral, quarto da categoria LMP2.

Com estes resultados, Filipe Albuquerque lidera a classificação de pilotos da categoria LMP2, com 54 pontos, enquanto Félix da Costa é quinto, com 41.

O trio da Toyota é, agora, mais líder do Mundial, quando faltam apenas duas provas para o final do campeonato, com 137 pontos.

A próxima ronda são as 24 Horas de Le Mans, em França, no dia 17 de setembro.