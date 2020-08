Portugueses repetem pódio no International GT Open

Os portugueses Henrique Chaves e Miguel Ramos (McLaren) foram este domingo segundos classificados na segunda corrida do fim de semana do International GT Open, disputada no circuito francês de Paul Ricard.

A dupla do McLaren, que já tinha sido terceira na véspera, manteve, assim, a liderança do campeonato de pilotos desta competição.

"Queremos sempre mais e quando se está tão perto do triunfo, isso sente-se, mas saímos daqui no primeiro lugar do campeonato e isso é o mais importante. Estamos a trabalhar muito bem juntos - eu, o Miguel e toda a equipa - e, por isso, temos estado sempre extremamente competitivos. Olhamos para as próximas provas com otimismo, uma vez que o nosso motor estava a chegar ao limite da quilometragem e teremos um novo V8 turbo da McLaren, o que deverá ajudar-nos. Estamos determinados e confiantes em prosseguir a luta pelo título", disse Henrique Chaves, no final.

A próxima ronda do International GT Open disputa-se no Red Bull Ring, entre 11 e 13 de setembro.

Esta foi a segunda da seis jornadas duplas que compõem a competição.