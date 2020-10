Antigo piloto Nico Rosberg anuncia equipa para disputar campeonato Extreme E

O antigo piloto de Fórmula 1 Nico Rosberg anunciou que vai ter uma equipa a competir no campeonato Extreme E, competição destinada a carros elétricos, que se estreia na próxima temporada.

"Estamos muito felizes por apresentar a Rosberg Xtreme, a mais recente participante do campeonato Extreme E. Esta é uma oportunidade fantástica de alertar para os efeitos do aquecimento global e da necessidade de lutar contra ele", afirmou, em comunicado, Nico Rosberg, campeão mundial de Fórmula 1 em 2016.

A equipa de Rosberg junta-se assim a Lewis Hamilton, líder do Mundial de Fórmula 1, competição que passa por Portugal no próximo fim de semana, que em setembro apresentou a sua equipa, a X44.

A competição, que pretende alertar para a importância da proteção do ambiente, será disputada por carros elétricos, tipo SUV, com provas em áreas com ecossistemas frágeis.

Para 2021, ano de estreia da competição, estão agendadas cinco provas, a disputar no Senegal, na Arábia Saudita, no Nepal, na Gronelândia e no Brasil.