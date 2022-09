Problema técnico rouba vitória a dupla portuguesa no GT World Challenge Europe

Os pilotos portugueses Miguel Ramos e Henrique Chaves (McLaren) viram este domingo um problema técnico roubar-lhes uma vitória que parecia certa na classe Pro-Am do GT World Challenge Europe Endurance Cup, na Alemanha.

Na prova de duas horas disputada em Hockenheim, uma avaria no seletor de velocidades no volante, durante o turno de Miguel Ramos, obrigou a uma paragem nas boxes para troca do volante e a queda do primeiro para o terceiro lugar da categoria.

"Foi mesmo muito azar. Tivemos um fim de semana quase perfeito, pois estivemos sempre muito rápidos e logo desde sexta-feira. Mas as corridas são mesmo assim, mantivemos um ritmo muito forte desde o início quando o [companheiro de equipa Alexander] West fez o arranque. Depois, no meu turno, tudo me correu bem, até aquele momento em que tive que vir para a box com o seletor da caixa de velocidades encravado em primeira e depois mesmo em neutro desde a curva 11 até à entrada. Quase que não dava para chegar e entregar o carro ao Henrique para o último turno", comentou Miguel Ramos após a prova.

Após esta quinta etapa da Endurance Cup, Miguel Ramos lidera a classificação provisória global dos pilotos Pro-AM, estando também na liderança da Sprint Cup e em terceiro na tabela da Endurance Cup, juntamente com Henrique Chaves.

A próxima ronda deste campeonato de resistência automóvel disputa-se em 18 de setembro, em Valência, em Espanha.