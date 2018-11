André Couto em 21.º lugar na Taça do Mundo de Carros de Turismo do GP Macau

O piloto André Couto ficou este sábado em 21.º lugar na Taça do Mundo de Carros de Turismo do Grande Prémio de Macau, um resultado aquém das expectativas após uma "corrida de sobrevivência", disse à Lusa.O português que veste as cores de Macau deparou-se "com problemas técnicos" na prova ganha pelo francês Jean-KalVemay, com 2.1,325 minutos como melhor registo."Para mim foi mau, não estou habituado a estes lugares", lamentou, explicando que não estava na sua zona de conforto.O piloto, que já venceu o Grande Prémio de Macau de Fórmula 3, o mais importante, em 2000, atualmente corre em competições de Grande Turismo.Questionado sobre o regresso a Macau no próximo ano, o piloto admitiu estar mais focado nas próximas provas, tanto na China, já na próxima semana, como no Japão.Em segundo, a 0,516 segundos da primeira posição, ficou o francês Yvan Muller, seguido do britânico Rob Huff com a 0,881 do vencedor.