Continuar a ler

A época começa em 1 de abril no circuito de Suzuka e termina em 4 de novembro em Okayama.



Em julho passado, na pista de Zhuhai, adjacente a Macau, o carro de André Couto embateu nas barreiras do circuito, a cerca de 160 km/hora, durante a segunda corrida do campeonato de carros de turismo (GT3) da China.



No acidente, o piloto fraturou uma vértebra e viu-se forçado a suspender a participação na competição, tendo então iniciado um longo período de recuperação.



Em 2016, o piloto terminou a Taça GT de Macau em 12.º lugar e, em 2015, venceu a categoria GT 300 do campeonato japonês de Super GT, após ter sido sexto classificado na última prova, em Motegi. A época começa em 1 de abril no circuito de Suzuka e termina em 4 de novembro em Okayama.Em julho passado, na pista de Zhuhai, adjacente a Macau, o carro de André Couto embateu nas barreiras do circuito, a cerca de 160 km/hora, durante a segunda corrida do campeonato de carros de turismo (GT3) da China.No acidente, o piloto fraturou uma vértebra e viu-se forçado a suspender a participação na competição, tendo então iniciado um longo período de recuperação.Em 2016, o piloto terminou a Taça GT de Macau em 12.º lugar e, em 2015, venceu a categoria GT 300 do campeonato japonês de Super GT, após ter sido sexto classificado na última prova, em Motegi.

O piloto português André Couto anunciou esta segunda-feira o regresso à competição no campeonato de resistência Super Taikyu, no Japão, no próximo dia 1 de abril, depois de uma paragem forçada de nove meses devido a um acidente."Vou voltar à competição no campeonato Super Taikyu de 'endurance', pela Audi" (R8 LMS), disse à Lusa o piloto residente em Macau e que corre com as cores deste território,

Autor: Lusa