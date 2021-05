André Villas-Boas: «Quando ponho o capacete exijo o máximo de mim próprio»

André Villas-Boas vai participar no Rali de Portugal, na categoria de WRC3, ao volante de um Citroën C3 Rally2, dando seguimento a uma das suas paixões: o desporto automóvel. O treinador, que está desempregado desde que deixou o Marselha, já participou no Dakar e vai estrear-se no Mundial de Ralis.





"Desfruto imenso de cada detalhe, mas o que mais gosto é da preparação das corridas, é um desafio muito curioso", disse o treinador português, em declarações ao jornal espanhol 'Marca'. "Como treinador tenho de liderar as emoções de cada jogador e tirar o máximo deles ao nível técnico, tático e psicológico. Quando ponho o capacete exijo o máximo de mim próprio. É interessante o exercício de passar da liderança de um grupo para ser responsável por mim mesmo."Villas-Boas diz que há aspetos transversais aos dois desportos. "A logística, a recuperação, a alimentação... No futebol não dependes de uma máquina e isso é o que mais gosto nos ralis. É curioso ver que agora os pilotos preparam-se de uma forma muito rigorosa, a ver vídeos dos troços, como nós, treinadores, fazemos a preparar os jogos. Tento aprender tudo."