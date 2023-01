Antigo piloto de Fórmula 1 Jacques Villeneuve vai competir no Mundial de resistência

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O antigo piloto de Fórmula 1 Jacques Villeneuve, de 51 anos, vai competir no Mundial de resistência em automobilismo, pela austríaca Vanwall, competição que em abril passará por Portimão, segundo a lista de inscritos divulgada esta quarta-feira.

O canadiano, campeão do mundo de Fórmula 1 em 1997, vai conduzir ao lado do francês Tom Dillmann e do argentino Esteban Guerrieri, na categoria principal, a dos hipercarros.

Além de Villeneuve, a competição, deverá contar com o italiano Antonio Giovinazzi, piloto de reserva da Ferrari na Fórmula 1, e com o francês Jean-Eric Vergne, bicampeão mundial de Fórmula E, em 2018 e 2019.

O Mundial de resistência começa em 17 de março com as 1.000 milhas de Sebring, nos Estados Unidos, e passa por Portimão em 16 de abril, onde será disputada uma prova de seis horas.

O português Filipe Albuquerque vai voltar a disputar a competição pela United Autosports, na categoria LMP2, na qual foi campeão em 2020, e que António Félix da Costa venceu no ano passado.