António Félix da Costa 5.º no E-Prix de Berlim

O piloto português António Félix da Costa (Porsche) foi este domingo quinto classificado no E-Prix de Berlim, oitava prova do Mundial de Fórmula E, para carros elétricos, e subiu ao sexto lugar do campeonato.

Depois de ter sido obrigado a abandonar na véspera devido a um toque de um adversário, hoje o piloto da Cascais partiu da 10.ª posição da grelha, recuperando cinco posições para terminar a 2,460 segundos do vencedor, o neozelandês Nick Cassidy (Envision).

O britânico Jake Dennis (Andretti), responsável pela desistência do português no sábado, foi hoje segundo, a 0,442 segundos do vencedor, com o francês Jean-Eric Vergne (DS) em terceiro, a 1,292 segundos.

"Em termos de andamento e performance, mostrámos uma vez mais que estamos fortes. Tanto ontem [sábado] como hoje estivemos muito competitivos. Na corrida de ontem fui vítima de um erro de um adversário que me bateu e acabei por ter de abandonar. Hoje voltámos a estar na luta do pódio, mas acabámos em quinto", sublinhou Félix da Costa.

O piloto luso reconheceu que, "em termos de estratégia", a equipa não foi proativa. "Fomos reativos ao que os nossos adversários fizeram e acabámos por perder a possibilidade de ir ao pódio. De qualquer forma, seguimos na luta, o campeonato vai a meio e o importante é continuar a trabalhar com a equipa para nos mantermos fortes nas próximas corridas", concluiu António Félix da Costa.

Com estes resultados, o piloto da Porsche subiu ao sexto lugar, com 68 pontos, a 32 do líder e seu companheiro de equipa, o alemão Pascal Wherlein (Porsche).

A próxima prova disputa-se no Mónaco, em 6 de maio.