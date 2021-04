António Félix da Costa desiste na primeira corrida do fim de semana na Fórmula E

O piloto português António Félix da Costa (DS Techeetah) desistiu este sábado na primeira de duas corridas deste fim de semana do Mundial de Fórmula E, para carros elétricos, que se disputam em Roma.

O piloto de Cascais, que partira da 18.ª posição, estava já em 7.º lugar, a oito minutos do final da corrida, quando um toque de outro adversário durante uma ultrapassagem provocou um furo no seu carro, obrigando Félix da Costa a desistir.

"Foi um daqueles dias em que estava no sítio errado à hora errada. Já nos treinos livres estava constantemente a ver bandeiras vermelhas e amarelas e nunca consegui entrar no ritmo e fazer três ou quatro voltas seguidas. Na qualificação, vinha a fazer uma boa volta, mas, num erro meu, toquei no muro e acabei por danificar o carro e o final da volta foi comprometido. Acabei por largar de 18.º lugar para a corrida", começou por dizer o piloto português.

O piloto da DS lamentou o desfecho inglório, que lhe roubou a possibilidade de "marcar alguns pontos, o que era bom".

"Mas sinto-me bem, estou com ritmo rápido. Amanhã (domingo) é outro dia", concluiu, antevendo um bom desempenho na segunda corrida do fim de semana.

A prova acabou por ser ganha pelo companheiro de equipa de Félix da Costa, o francês Jean-Éric Vergne (DS Techeetah), que deixou o britânico Sam Bird (Jaguar) na segunda posição, a 461 milésimos de segundo, com o neo-zelandês Mitch Evans (Jaguar) em terceiro, a 756 milésimos.

Com estes resultados, Sam Bird lidera, após três corridas disputadas, com 43 pontos, com o holandês Robin Frijns (Virgin) em 2.º, com 34.

Félix da Costa é 9.º, com 15.