António Félix da Costa em 12.º na segunda corrida de Fórmula E

O piloto português António Félix da Costa (DS Techeetah) terminou este sábado na 12.ª posição a segunda corrida do Mundial de Fórmula E, disputada em Riade, na Arábia Saudita.

O piloto natural de Cascais largou da sétima posição da grelha, concluindo a corrida em 12.º lugar, a 6,732 segundos do vencedor, o suíço Eduardo Mortara (Rockit Venturi).

O holandês Robin Frijns (Envision) foi segundo, a 0,451 segundos, com o brasileiro Lucas di Grassi (Rockit Venturi) em terceiro, a 0,912 segundos.

Com estes resultados, Eduardo Mortara é o novo líder do campeonato, com 33 pontos, contra os 29 do vencedor da primeira corrida, o holandês Nick de Vries (Mercedes).