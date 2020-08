Campeão mundial de Fórmula E recebido ao som do hino

Emoção foi a palavra que descreveu a chegada de António Félix da Costa, campeão de Fórmula E, ao Aeroporto de Lisboa, onde chegou num voo particular proveniente da Bélgica. À sua espera estavam dezenas de amigos e familiares que vestidos a rigor, com camisolas, bandeiras e cânticos, o receberam dias após o título.

As primeiras palavras foram para recordar o momento da conquista no passado dia 9, em Berlim. “Quando cruzei a meta, a minha primeira sensação foi de que devia estar mais contente do que realmente estava. Mas depois de entrar na box começou-me a bater e percebi realmente a importância do título que tinha acabado de conquistar”, começou por confessar o piloto português, revelando ainda que os principais governantes nacionais enviaram-lhe mensagens. “O Presidente Marcelo deu-me os parabéns quando estava no Algarve”, contou Félix da Costa.

“Agradeço à minha família e aos meus amigos todo o apoio que me deram e que sabem por tudo aquilo que passei e pelo esforço que meto em tudo, comer a relva inclusive... o alcatrão”, referiu o português de 28 anos, que ouviu o hino nacional a ser entoado pelas pessoas que o aguardavam na sua chegada.

“Agora é hora de festejar, na vida temos de saber festejar as coisas. Temos de dar valor a estes feitos”, finalizou o campeão de Fórmula E, que ontem participou numa prova do Mundial de Resistência, as seis horas de Spa.