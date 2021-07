Corrida do Mundial de Resistência no Japão cancelada devido à pandemia

A prova das seis horas de Fuji, no Japão, da quinta ronda do Mundial de Resistência (WEC), estava prevista para 26 de setembro, mas foi esta quarta-feira cancelada devido à pandemia de covid-19, sendo substituída por uma corrida no Bahrain.

Segundo o WEC, o Bahrain vai receber as duas próximas provas da temporada de 2021, com uma primeira corrida de seis horas em 30 de outubro e uma segunda, de oito horas, em 6 de novembro.

"Lamentavelmente, não existiu outra alternativa que não fosse cancelar a etapa do Campeonato do Mundo no Japão devido às dificuldades provocada pela pandemia. Acreditamos que substituir Fuji por uma outra corrida no Bahrain era a opção mais segura", afirmou Frédéric Lequien, diretor-geral da WEC.

Esta será a primeira vez que vão ser disputadas duas corridas do Mundial de Resistência da Federação Internacional do Automóvel no mesmo local.