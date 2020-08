Covid-19: Três elementos da Algarve Pro Racing positivos antes das 6 horas de Spa

Três elementos da Algarve Pro Racing tiveram testes positivos à covid-19, depois de terem estado em contacto com o piloto Gabriel Aubry, que correu pela equipa no último fim de semana nas European Le Mans Series.

Aubry teve um teste positivo antes das 6 horas de Spa, prova que marca no sábado o regresso do Mundial de resistência, e todos os que tinham estado em contacto direto com ele foram testados.

"Três membros da escuderia Algarve Pro Racing - um piloto e duas outras pessoas - foram confirmados como positivos. Essa equipa não vai disputar as 6 horas de Spa-Francochamps este fim de semana. A equipa está neste momento em quarentena no hotel. Nenhum dos casos positivos apresentava sintomas", lê-se num comunicado da organização da prova.

De acordo com os organizadores, "todos os outros testes feitos a pessoas que contactaram Gabriel Aubry foram negativos", contudo esses elementos não poderão estar no paddock durante a prova do fim de semana.

O piloto, que iria defender as cores da equipa de Jackie Chan na prova do Mundial, que se disputa na Bélgica no próximo sábado, correu no passado domingo pela equipa baseada em Albufeira.

A Algarve Pro Racing foi fundada em 2010 pelos britânicos Stewart e Samantha Cox, com passado ligado à Fórmula 1 e à A1 GP, e compete essencialmente em provas de resistência.