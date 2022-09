Drugovich faz história e é o primeiro brasileiro a conquistar um Mundial de Fórmula 2

CHAMPION



Felipe Drugovich is the FIA Formula 2 champion!



Felipe Drugovich é o campeão da FIA Fórmula 2!

Felipe Drugovich tornou-se, este sábado, no primeiro campeão brasileiro da história da Fórmula 2, mesmo após ter sido forçado a abandonar o GP de Itália, ganho por Juri Vips.O piloto da MP Motorsport, que se sagra vencedor do Mundial de pilotos com 233 pontos, os mesmos que tinha antes da corrida, esteve envolvido num choque com Amaury Cordeel logo na primeira volta.Depois do incidente, Théo Pourchaire (ART Grand Prix), o segundo colocado do Mundial, precisava de garantir, pelo menos, o 6.º lugar e a volta mais rápida, mas uma prova para esquecer - terminou na 17.ª posição - deu a vitória ao brasileiro que, no final, garantiu "não ter palavras" para o feito."É incrível. Não tenho palavras para isto. Quando começas a pilotar desde novo, sonhas com a Fórmula 1, mas basta ver o quão difícil é ganhar um título de Fórmula 2. Foi algo que se tornou um grande sonho para mim, e esse sonho tornou-se realidade. Estou profundamente feliz pela oportunidade", sublinhou.Drugovich, recorde-se, tem sido apontado a uma eventual vaga na AlphaTauri em 2023, caso Pierre Gasly deixe a equipa. Refira-se ainda que o único piloto da Fórmula 2 que nunca chegou à Fórmula 1 é Nyck De Vries que, curiosamente, terá a primeira oportunidade este domingo, depois de ter sido chamado para substitui Alex Albon, que estará ausente do Grande Prémio de Itália devido a uma apendicite