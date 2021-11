Dupla feminina realiza sessão de testes na Fórmula 3 e abre portas a novas experiências

Esta terça-feira, dia 9 de novembro de 2021, pode ter sido um dia muito importante para o futuro do desporto feminino no automobilismo.

Destaques na categoria de 'W Series', Nerea Marti e Irina Sidorkova realizaram hoje, no Circuito de Nevers Magny-Coursuma, em França, uma sessão de testes com carros de Fórmula 3, naquele que poderá ter sido o primeiro passo à introdução de pilotos femininas na modalidade.

"Foi um dia muito produtivo tanto para a Nerea Marti como para a Irina Sidorkova. Havia muita informação para absorver, mas ambas conseguiram adaptar-se de forma muito rápida e providenciaram-nos informações muito interessantes. Acima de tudo, foi tudo muito positivo, e nós estamos muito agradecidos pelo trabalho desempenhado pelas duas hoje", assumiu Didier Perrin, diretor-técnico da FIA Fórmula 3, em declarações ao site oficial da F3.

A sessão de testes foi dividida em duas partes: uma pela manhã e outra pela tarde. E, apesar de tudo ter sido muito diferente da realidade destas duas pilotos, ambas assumem não esquecer um dia que ficará, certamente, marcado nas suas memórias.

"Foi um dia muito bom. Diverti-me imenso! Foi um dia muito bom para mim e para a minha carreira, sem dúvida. Foi a minha primeira vez num carro assim e nesta pista. Gostava de agradecer à FIA Fórmula 3 e à W Series por esta magnífica oportunidade. É simplesmente maravilhoso conduzir um carro de Fórmula 3. É muito diferente do carro regional. Por exemplo, os pneus são diferentes dos que eu costumo usar, as linhas mudam um pouco também. Para além do DRS, que é também uma novidade para mim", começou por dizer Nerea Marti, em declarações divulgadas pelo sítio oficial na Internet da Fórmula 3.

Já Irina Sidorkova assumiu que realizou a sessão de treinos com base no improviso. "Que grande dia o de hoje. Aprendi muitas coisas novas: um carro novo, pneus novos, o DRS... Havia muita informação para absorver hoje! Eu normalmente preciso de tempo para me adaptar mas eu estava a improvisar a cada sessão que fazia. Estou muito feliz com o resultado. Eu gosto mesmo do carro. É uma sensação maravilhosa conduzi-lo. É muito rápido. Estava um pouco ansiosa para ver como ia conseguir manusear o volante, mas acabou por correr muito melhor do que esperava!", concluiu.