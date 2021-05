Equipa de Filipe Albuquerque vence a prova de resistência de Mid Ohio

A equipa do português Filipe Albuquerque (Accura) venceu este domingo a prova de resistência de Mid Ohio, do campeonato americano da modalidade, com apenas 0,368 segundos de vantagem sobre os segundos classificados.

O português, que faz dupla com o norte-americano Ricky Taylor num Accura, partiu da segunda posição da grelha mas viu o companheiro de equipa chegar à liderança na segunda metade da corrida de 2:40 horas.

O final foi impróprio para cardíacos, com Taylor a aguentar a liderança face ao ataque do brasileiro Felipe Nasr (Cadillac), que faz equipa com o compatriota Pipo Derani.

Oliver Jarvis e Harry Tincknell (Mazda) completaram o pódio, a 12,557 segundos.

Em LMP3, o português João Barbosa (Ligier) foi quinto classificado.

Na categoria principal, a DPi, Filipe Albuquerque e Ricky Taylor mantiveram a liderança, com 55 pontos de vantagem.

A próxima prova é o Grande Prémio de Detroit, em 12 de junho.