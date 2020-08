European Le Mans Series: Vitória de Filipe Albuquerque em Paul Ricard

Filipe Albuquerque conseguiu mais uma vitória no European Le Mans Series que teve lugar no circuito francês de Paul Ricard.

Numa corrida emotiva, o português chegou a estar no 12º lugar da classificação depois de uma má decisão em termos de estratégia e chegou a duas voltas do final no segundo posto. Uma ultrapassagem perfeita quase ao cair do pano valeu a vitória ao piloto luso e a Phil Hanson, que cimentam a liderança do campeonato ELMS.

No final da corrida, Filipe reconheceu a dificuldade sentida em pista depois do erro. “Depois de termos errado na estratégia e de vermos a pole position traduzida num 12º lugar, achámos que não seria possível”, confessou o piloto.

G algando terreno para os da frente, Albuquerque chegou a duas voltas do fim em segundo lugar atrás da traseira de Vergne . “Ele manteve-se forte mas numa dobragem arrisquei e consegui uma ultrapassagem espetacular. Nem tenho palavras para descrever tudo o que aconteceu. Estou muito feliz por mim, pelo Phil, que teve uma condução brilhante em condições difíceis, e pela equipa, que nunca desistiu”, frisou o automobilista da United Autosports.

Recorde-se que faltam duas provas para o fim das European Le Mans Series, que se vão realizar no circuito italiano de Monza (11 de outubro) e em Portimão (a 1 de novembro).