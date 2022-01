Félix da Costa aponta ao título na Fórmula E

O Mundial de Fórmula E arranca no fim de semana, na Arábia Saudita, e volta a ter um português candidato ao título, que conquistou em 2020 e que deseja voltar a repetir, mas sem euforias.

“Todos começam do zero e ninguém sabe muito bem o que esperar, parto com confiança moderada para esta primeira corrida. Sabemos que melhorámos o carro nas áreas que eram as nossas fraquezas em 2021, nesse aspecto fizemos bem o trabalho de casa, mas só vamos saber o nosso nível face aos adversários quando tudo começar”, frisou o piloto em declarações divulgadas pela assessoria.