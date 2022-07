Félix da Costa após alcançar primeira vitória da época: «Estava preparado para lutar»

António Félix da Costa conquistou este domingo a primeira vitória da época na Fórmula E. O piloto português venceu na segunda de duas provas que realizou em Nova Iorque, ao terminar à frente do belga Stoffel Vandoorne e do neozelandês Mitch Evans.

"É incrível vencer aqui, onde já fui segundo e terceiro, especialmente tendo em conta de onde vimos mas adoro lutar e trabalhar para melhorar, mostrar a todos que estão enganados. É incrível voltar a vencer. Obrigado a todos, que nos têm dado fanboost em todas as provas", disse o piloto luso, no final da corrida.

Félix da Costa teve de se defender dos ataques de Vandoorne na parte final da corrida mas a utilização do fanboost, um impulso proporcionado por votação dos fãs a alguns pilotos, foi decisivo nesta batalha. O piloto da DS Techeetah terminou a prova já praticamente sem energia no seu carro elétrico.

"Tive de lutar muito. Não tinha muita informação sobre como estávamos em energia. Estava preparado para lutar. A 10 voltas do fim vi que conseguia mantê-lo atrás de mim", explicou ainda.

Com os resultados de hoje, Vandoorne assumiu a liderança do campeonato, com 155 pontos, enquanto Félix da Costa subiu a sexto, com 103.

Entre os construtores, a Mercedes lidera, com 238 pontos, enquanto a DS Techeetah, a equipa do piloto luso, é segunda, com 228.

A próxima ronda será em Londres, a 30 e 31 de julho.