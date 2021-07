Félix da Costa ataca liderança do Mundial de Fórmula E

António Félix da Costa já está em Londres, onde este fim de semana disputa a 12ª e 13ª ronda do Mundial de Fórmula E. Com quatro corridas por disputar, o piloto português segue no 2º lugar, a cinco pontos do líder Sam Bird.

"Será um fim de semana muito intenso. A pista parece bem interessante e é espectacular corrermos num circuito outdoor mas também indoor. Penso que na DS Techeetah fizemos bem o trabalho de preparação, mas claro que sabemos que estar no primeiro grupo na qualificação é altamente penalizador. Estamos a quatro provas do final da época e a luta do título está ao rubro. O objetivo é sempre vencer, mas nesta fase fundamental mesmo é trazer bons pontos para casa e manter acesa esta luta. Não será fácil mas estamos cá para lutar!", atirou Félix da Costa, em declarações à assessoria de imprensa.





Após estas duas corridas em Londres, o Mundial terminará depois com uma jornada dupla em Berlim, a 14 e 15 de agosto.