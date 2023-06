Félix da Costa conquista terceiro pódio da temporada na Fórmula E em Portland

O piloto português António Félix da Costa (Porsche) terminou no sábado na terceira posição o E-Prix de Portland (Estados Unidos), 12.ª prova do Mundial de Fórmula E, para carros elétricos.

O piloto luso, que tinha partido da sétima posição, ainda liderou durante grande parte da corrida, mas acabou por baixar a terceiro na parte final, terminando a 1,140 segundos do vencedor, o neozelandês Nick Cassidy (Envision), com o britânico Jake Dennis (Andretti) na segunda posição, a 0,294 segundos do vencedor.

Félix da Costa somou, assim, 15 pontos para o campeonato.

"[Foi] um dia bom e sólido para mim. Estive forte toda a corrida e na luta da vitória. Portanto, nesse aspeto [estou] muito contente com a performance que tivemos aqui em Portland", começou por dizer o piloto português, natural de Cascais.

Sobre o resultado, Félix da Costa considerou que "um pódio é sempre um pódio". No entanto, ficou com um sabor agridoce pois liderou "grande parte da corrida".

"Sinto que podíamos ter vencido, mas é assim na Fórmula E, as corridas são decididas no final e hoje não deu para mim. De qualquer forma estou contente e seguimos fortes para as quatro corridas que faltam", concluiu o piloto português.

Com estes resultados, Félix da Costa é sexto, com 93 pontos, enquanto Jake Dennis é o novo líder, com 154, mais um do que Nick Cassidy.

A próxima prova será uma ronda dupla, em Roma (Itália), em 14 e 16 de julho.