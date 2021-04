Félix da Costa e o final da corrida em Valência: «Foi uma situação um pouco cómica»

António Félix da Costa viveu este sábado um final dramático no E-Prix de Valência, em Espanha, quinta corrida do Mundial de Fórmula E. O português partiu da 'pole position', seguia na liderança mas devido a uma redução de potência nos carros imposta pela direção de prova cruzou a meta no 7.º lugar, só que no final das contas acabou desclassificado... como a maioria dos concorrentes.



No final da prova, o piloto de Cascais não escondeu a frustração. "A FIA tirou potência a todos. Não quero falar muito porque não sei tudo, nem o porquê, nem quando... O que sei é que passei de estar em primeiro e tranquilo para uma situação em que achei que nem iria terminar. É uma pena para o campeonato, porque hoje era um dia importante. Era o primeiro em que corríamos num circuito de verdade e acredito que tínhamos gente nova a descobrir a Fórmula-E e é isto que lhes damos", lamentou Félix da Costa, citado pela 'Marca'.





A corrida ficou marcada pela chuva e houve vários acidentes que levaram à entrada do safety car em pista. Félix da Costa admite que poderia ter gerido a situação de outra forma mas aponta o dedo à FIA. "É uma gestão muito difícil de fazer no momento. Como equipa, perdemos e ganhamos todos. A verdade é que foi uma situação um pouco cómica", assinalou.