Félix da Costa é o alvo a abater na Fórmula E

Félix da Costa inicia no próximo fim de semana, na Arábia Saudita, a defesa do título mundial de Fórmula E, tendo expressado, em declarações difundidas pela sua assessoria, a ansiedade pelo regresso às pistas. "Finalmente, chegou a hora de voltar a correr. Foi em agosto que me sagrei campeão da Fórmula E, mas a verdade é que a vontade de voltar é muita", confessou o piloto português, que fez história em 2020. Para o piloto de 29 anos e que se mantém na DS Techeetah, a motivação é alta, mesmo antevendo o aumento de competitividade .

"Apesar de ainda não trazermos o carro novo este fim de semana, por razões de garantia de fiabilidade, sabemos que o carro de 2020 é rápido, eficiente na gestão de energia e permite-nos estar confiantes."

Félix da Costa sabe que é o "alvo a abater" pelas demais equipas, mas isso só lhe dá "ainda mais motivação", para com "vontade e determinação de sempre, lutar pelos pódios e vitórias".

Riade (Arábia Saudita) recebe as duas primeiras provas (sexta-feira e no sábado), de um total de oito para já definidas, do Mundial de 2021.