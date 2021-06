Félix da Costa em sexto na primeira corrida do México na Fórmula E

O piloto António Félix da Costa (DS Techetaah) terminou este sábado na sexta posição a primeira de duas corridas de Fórmula E, que decorrem em Puebla, no México, este fim de semana.

O piloto português terminou a 11,624 segundos do vencedor, o brasileiro Lucas di Grassi (Audi), naquela que é a oitava prova da temporada.

O piloto da Audi herdou a vitória depois da desclassificação do alemão Pascal Werhelein (Porsche) por uma infração técnica, dando o primeiro triunfo da temporada à marca germânica.

Félix da Costa, que partiu da 11.ª posição da grelha, chegou ao sétimo lugar após as primeiras voltas, mas falhou na ativação do primeiro dos dois 'attack mode' disponíveis, caindo para 12.º.

O piloto de Cascais voltou à carga e, aproveitando alguns incidentes à sua frente, chegou à sexta posição final.

Di Grassi bateu o alemão René Rast (Audi) por 0,497 segundos, com o suíço Eduardo Mortara (Venturi) em terceiro, a 2,774 segundos.

O alemão André Lotterer (Porsche) também foi desclassificado por infração técnica.

Com estes resultados, o piloto português ascende à segunda posição do campeonato, com 60 pontos, menos dois do que o líder, o holandês Robin Frijns (Virgin).