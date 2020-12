Félix da Costa foi o terceiro melhor piloto do Mundo para a Autosport britânica

Muitos guardam más memórias sobre este ano que está quase a chegar ao fim, mas para algumas pessoas em especial 2020 poderá ficar-lhes para sempre na memória, como é o caso de António Félix da Costa.

O português foi, esta sexta-feira, eleito pelo Autosport britânica como o terceiro melhor piloto do Mundo no ano que decorre, sendo apenas superado por Lewis Hamilton e Max Verstappen, 1.º e 3.º classificados no último Campeonato do Mundo de Fórmula 1.

Recorde-se que António Félix da Costa foi campeão de Fórmula E e vice-campeão de endurance na categoria de LMP2, título que acabou por ser conquistado pelo compatriota Filipe Albuquerque. O piloto de 35 anos, natural de Coimbra, surge em 36.º nesta lista.